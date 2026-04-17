Российский дрон «Курьер» отбуксировал трехтонную гаубицу Д-30. Видео

Российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» успешно отбуксировал 122-мм гаубицу Д-30 весом более трех тонн. Видео испытаний опубликовало информационное агентство ANNA NEWS.
На кадрах наземный беспилотник уверенно перемещает артиллерийское орудие массой 3290 кг. При этом мощности силовой установки хватает, чтобы тянуть гаубицу как вперед, так и задним ходом. Как отмечают специалисты, применение таких роботизированных платформ для буксировки тяжелого вооружения, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых позволяет выполнять критически важные логистические задачи на самых опасных участках фронта, сохраняя жизни военнослужащих.
Примечательно, что сам «Курьер» отличается скромными габаритами: его длина составляет 1,4 метра, а собственный вес — всего 250 килограммов. Аппарат оснащен электрическим двигателем, позволяющим развивать скорость до 35 км/ч. В зависимости от нагрузки робот способен работать автономно от 12 до 72 часов, а радиус его управления без дополнительных ретрансляторов достигает 10 километров.
Комплексы «Курьер» уже серийно поставляются в российские войска на линию боевого соприкосновения. Как пишет ANNA NEWS, на базе дрона отрабатываются различные варианты размещения вооружения, включая минометные модули «Багульник-82» и легкие РСЗО.