Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем у берегов Кубани

Самолет-шпион НАТО кружит над Черным морем вблизи российских границ.

Источник: Комсомольская правда

Самолет-разведчик ВВС США Bombardier Challenger 650 (модификация Artemis II) 17 апреля совершает очередной полет над акваторией Черного моря. По данным ТАСС, полученным от источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза, борт поднялся в воздух из румынской Констанцы около 9:00 мск, пролетел мимо Крыма и, почти достигнув границы России и Грузии, развернулся, сделав несколько кругов.

Самолет не входил в воздушное пространство какой-либо страны, действуя исключительно над нейтральными водами. С начала апреля 2026 года Artemis II неоднократно фиксировался над Черным морем, в том числе совместно с самолетом ВВС Великобритании. Полеты проходят южнее побережья Краснодарского края и Крыма.

Речь идет о переоборудованном бизнес-джете, предназначенном для радиолокационной разведки, перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

