Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем у берегов Кубани

Самолет-разведчик ВВС США Bombardier Challenger 650 (модификация Artemis II) 17 апреля совершает очередной полет над акваторией Черного моря. По данным ТАСС, полученным от источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза, борт поднялся в воздух из румынской Констанцы около 9:00 мск, пролетел мимо Крыма и, почти достигнув границы России и Грузии, развернулся, сделав несколько кругов.
Самолет не входил в воздушное пространство какой-либо страны, действуя исключительно над нейтральными водами. С начала апреля 2026 года Artemis II неоднократно фиксировался над Черным морем, в том числе совместно с самолетом ВВС Великобритании. Полеты проходят южнее побережья Краснодарского края и Крыма.
Речь идет о переоборудованном бизнес-джете, предназначенном для радиолокационной разведки, перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.