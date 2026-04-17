ЗРК «Бук» отразил атаку дронов и ракет HIMARS на гражданские объекты. Видео

Российские зенитчики сорвали попытку атаки на гражданскую инфраструктуру и тыловые районы. Как сообщили в Минобороны, расчеты комплексов «Бук-М1» из состава группировки «Восток» своевременно обнаружили и уничтожили на безопасном расстоянии ударные беспилотники и ракеты системы HIMARS.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Зенитчики группировки войск «Восток» предотвратили удар украинских войск по тыловым районам и гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Министерстве обороны, ЗРК «Бук-М1» успешно перехватил ударные беспилотники и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Радиолокационные станции зенитных комплексов зафиксировали приближение высокоскоростных воздушных целей. После их идентификации расчеты взяли объекты на сопровождение и уничтожили их на безопасном расстоянии.

В Минобороны подчеркнули, что в последнее время интенсивность воздушных атак на данном направлении заметно возросла. Начальник расчета с позывным «Фил» рассказал, что противник активно применяет все доступные виды ракет и ударных дронов.

«Работа напряженная, кропотливая, но мы со всем справляемся. Перехваченные снаряды HIMARS летели именно по гражданским объектам. При обнаружении незамедлительно доложил, получили команду и уничтожили цель силами нашего расчета», — приводит слова военнослужащего пресс-служба ведомства.