ЗРК «Бук» отразил атаку дронов и ракет HIMARS на гражданские объекты. Видео

Зенитчики группировки войск «Восток» предотвратили удар украинских войск по тыловым районам и гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Министерстве обороны, ЗРК «Бук-М1» успешно перехватил ударные беспилотники и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.
Радиолокационные станции зенитных комплексов зафиксировали приближение высокоскоростных воздушных целей. После их идентификации расчеты взяли объекты на сопровождение и уничтожили их на безопасном расстоянии.
В Минобороны подчеркнули, что в последнее время интенсивность воздушных атак на данном направлении заметно возросла. Начальник расчета с позывным «Фил» рассказал, что противник активно применяет все доступные виды ракет и ударных дронов.
«Работа напряженная, кропотливая, но мы со всем справляемся. Перехваченные снаряды HIMARS летели именно по гражданским объектам. При обнаружении незамедлительно доложил, получили команду и уничтожили цель силами нашего расчета», — приводит слова военнослужащего пресс-служба ведомства.