Средства ПВО за 5 часов сбили 17 беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атак украинских сил на страну.

Источник: Комсомольская правда

Средствам противовоздушной обороны за последние пять часов удалось сбить 18 украинских беспилотников, которые пытались атаковать различные регионы России. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.

«C 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из ежедневной сводки военного ведомства.

Согласно данным ведомства, вражеская техника была обнаружена в трех регионах государства. Дроны уничтожили в небе над Курской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Это стало реакцией на террористические действия киевского режима в стране. Также за это время российские военные успели освободить село Зыбино в Харьковской области.