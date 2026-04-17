Средствам противовоздушной обороны за последние пять часов удалось сбить 18 украинских беспилотников, которые пытались атаковать различные регионы России. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.
«C 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из ежедневной сводки военного ведомства.
Согласно данным ведомства, вражеская техника была обнаружена в трех регионах государства. Дроны уничтожили в небе над Курской, Брянской и Белгородской областями.
Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Это стало реакцией на террористические действия киевского режима в стране. Также за это время российские военные успели освободить село Зыбино в Харьковской области.