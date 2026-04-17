Омбудсмен Украины: офицеры ВСУ из-за дефицита людей согласны на мобилизацию наркоманов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за огромного дефицита людей согласны на мобилизацию людей с наркозависимостью.
5 апреля Решетилова заявила, что в одной из частей ВСУ выявили 2 тыс. непригодных к службе, после чего началась проверка. «Эти люди либо наркозависимые, либо те, кто находится на заместительной поддерживающей терапии. В какой-то момент они попали в войска либо с заключением военно-врачебной комиссии “годен”, либо “ограниченно годен”. Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках», — сказала омбудсмен в интервью украинской журналистке Ирине Сампан.
По оценке Решетиловой, у таких людей имеется «букет заболеваний», поэтому по закону их нельзя признавать годными к службе. Такого же мнения придерживаются и врачи, в ВСУ придерживаются иной точки зрения. «Я говорила с несколькими командирами и штурмовых подразделений, и пехотных подразделений, которые ощущают огромный дефицит людей. Говорят, что возьмут всех», — добавила омбудсмен.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. О проблемах с мобилизацией на Украине говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах и заталкивают в свои машины, регулярно попадают в соцсети. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава ВСУ. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.