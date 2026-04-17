Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили несколько дронов над Воронежем, поврежден жилой дом

После атаки украинских дронов в Воронеже поврежден многоквартирный дом.

Источник: Комсомольская правда

Над Воронежем силами противовоздушной обороны были успешно уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, выпущенных ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены, подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — говорится в опубликованном властями сообщении.

Гусев отдельно отметил, что пострадавших в результате налета беспилотников ВСУ нет. По его словам, падение обломков дрона привело к лишь повреждению многоквартирного жилого дома. Сейчас проводится оценка ущерба.