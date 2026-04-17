Силы ПВО сбили несколько дронов над Воронежем, поврежден жилой дом

Над Воронежем силами противовоздушной обороны были успешно уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, выпущенных ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены, подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — говорится в опубликованном властями сообщении.
Гусев отдельно отметил, что пострадавших в результате налета беспилотников ВСУ нет. По его словам, падение обломков дрона привело к лишь повреждению многоквартирного жилого дома. Сейчас проводится оценка ущерба.