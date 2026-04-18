Развожаев: В Севастополе горит резервуар с остатками топлива после атаки БПЛА

В Севастополе в районе микрорайона Казачья Бухта произошло возгорание резервуара с остатками топлива. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
По данным губернатора, никто не пострадал. Согласно предварительным данным, пожар мог начаться из-за сбитого ранее БПЛА.
«На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор в мессенджере MAX.
Развожаев сообщил, что возгорание не скажется на снабжении города топливом — запасов там не было.
Немногим ранее глава региона сообщал, что в Севастополе идет отражение атаки ВСУ, была организована работа мобильных огневых групп.
При этом 16 апреля российские силы ПВО и флота ликвидировали четыре воздушных цели в нескольких районах Севастополя.