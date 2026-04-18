Дрозденко: восемь БПЛА сбиты над Ленинградской областью

В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, идет отражение атаки.

Источник: Комсомольская правда

Над Ленинградской областью ликвидированы еще 8 воздушных целей. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Сбиты две цели над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в мессенджере MAX.

Через несколько минут губернатор проинформировал еще о шести сбитых воздушных целях.

Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о возгорании резервуара с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта после атаки на регион.

На утро 17 апреля силами российских ПВО были уничтожены 62 беспилотных аппарата ВСУ над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями, а также Республикой Крым.

UPD: По данным на 04:57 мск, над территорией Ленинградской области суммарно были ликвидированы 11 дронов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше