Дрозденко: восемь БПЛА сбиты над Ленинградской областью

Над Ленинградской областью ликвидированы еще 8 воздушных целей. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Сбиты две цели над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в мессенджере MAX.
Через несколько минут губернатор проинформировал еще о шести сбитых воздушных целях.
Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о возгорании резервуара с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта после атаки на регион.
На утро 17 апреля силами российских ПВО были уничтожены 62 беспилотных аппарата ВСУ над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями, а также Республикой Крым.
UPD: По данным на 04:57 мск, над территорией Ленинградской области суммарно были ликвидированы 11 дронов.