ВС РФ уничтожили пункты дислокации пехоты ВСУ в Запорожской области

Как отметили в военном ведомстве, ПВД украинских формирований были расположены в хозяйственных постройках одного из населенных пунктов.
«Координаты целей противника были переданы расчетам реактивных систем залпового огня. Расчет БМ-21 “Град” выдвинулся на огневую позицию и накрыл места расположения противника залпами 122-мм реактивных снарядов. В результате огневого поражения пункты размещения и находившиеся в них резервы живой силы были полностью уничтожены», — говорится в сообщении.
Согласно информации от Минобороны, замаскированные опорные пункты ВСУ были обнаружены в лесополосах, и на этих же позициях были замечены выносные антенны управления и точки приземления дронов.
«После уточнения координат целей противника расчеты ударных БПЛА “Молния” нанесли по выявленным целям точечные удары. В результате опорные пункты противника, а также размещенное на них оборудование связи и управления беспилотниками уничтожены», — добавили в МО РФ.
В министерстве подчеркнули, что работа расчета «Града» позволила сорвать плановую ротацию подразделений противника, а применение «Молний» снизило его возможности по управлению беспилотной авиацией.