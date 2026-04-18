Марочко: ВС РФ давят на ВСУ Ольховатки и Колодезного фронтом почти в 30 км

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы давят на солдат ВСУ фронтом почти в 30 км на участке Ольховатка — Колодезное в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«На харьковском направлении военнослужащие начали давить широким фронтом на украинские позиции. Прежде всего это касается населенных пунктов Ольховатка, Хатнее, Григоровка, Колодезное, где наши бойцы продвигаются фронтом почти в 30 км. Вклинивание в глубину обороны противника в среднем составляет около 1 км», — сказал он.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военнослужащие ВС РФ почти на 6 км вклинились в оборону ВСУ на участке Ольховатка — Колодезное.