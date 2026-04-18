ВСУ за сутки потеряли около 1 155 военных на всех направлениях СВО

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1 155 военнослужащих на всех направлениях СВО, следует из информации, предоставленной Минобороны РФ.

Источник: Reuters

По данным начальника пресс-центра группировки войск «Север» Василия Межевых, общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 215 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» ВСУ.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил об уничтожении за сутки до 200 военнослужащих противника, бронемашины Iveco, 19 автомобилей, самоходной артиллерийской установки Paladin, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 5 минометов и 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Как сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов, в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял более 190 военннослужащих, бронетранспортер M1117, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, станцию спутниковой связи Starlink, 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 19 пунктов управления беспилотной авиацией.

По данным начальника пресс-центра «Южной» Вадима Астафьева, в их зоне ответственности противник потерял более 175 военнослужащих, уничтожены 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, 20 автомобилей, 6 складов боеприпасов и материальных средств.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук отметил, что общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено до 335 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. В свою очередь в зоне ответственности «Днепра» уничтожены более 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, девять автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Чумашкаев.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
