Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 52 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 26 беспилотников самолетного типа и 26 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Источник: РИА "Новости"

«Вскрыты и уничтожены 25 пунктов управления БПЛА, 26 БПЛА самолетного типа, 26 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, 3 квадроцикла, багги, 6 НРТК и 8 складов материальных средств противника», — сказал он.

Кроме того, за прошедшие сутки бойцы «Севера» уничтожили 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 3 миномета и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше