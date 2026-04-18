Средства ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаку ВСУ над Ленинградской областью, сбито уже 27 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Дроздено уточнил, что в районах Ленинградской области действует режим беспилотной опасности. По его словам, он снят только в Выборгском районе. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Позже губернатор сообщил, что после украинской атаки в районе порта Высоцк произошло возгорание. Пожар ликвидируется. Дрозденко отметил, что других повреждений не зафиксировано.
Как писал KP.RU, за неделю средства ПВО России сбили 1665 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, были уничтожены 60 управляемых авиабомб и девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.