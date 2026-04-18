Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: Вблизи порта Высоцк началось возгорание после атаки БПЛА

Дрозденко сообщил о пожаре возле порта Высоцк.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников противника. Отбой беспилотной опасности объявлен на всей территории Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Уточняется, что в районе порта Высоцк произошло возгорание, в настоящее время его ликвидируют. Пострадавших и других разрушений на данный момент не зафиксировано. «Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника», — написал глава региона в MAX.

По данным губернатора, силами ПВО были уничтожены 27 дронов ВСУ над Ленобластью за ночь 18 апреля. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что этой ночью в регионе началось возгорание резервуара с остатками топлива после атаки БПЛА, пострадавших нет.

