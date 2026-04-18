Дрозденко: Вблизи порта Высоцк началось возгорание после атаки БПЛА

Уточняется, что в районе порта Высоцк произошло возгорание, в настоящее время его ликвидируют. Пострадавших и других разрушений на данный момент не зафиксировано. «Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника», — написал глава региона в MAX.
По данным губернатора, силами ПВО были уничтожены 27 дронов ВСУ над Ленобластью за ночь 18 апреля. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что этой ночью в регионе началось возгорание резервуара с остатками топлива после атаки БПЛА, пострадавших нет.