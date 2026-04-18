Атака ВСУ на Севастополь — горит резервуар с остатками топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В ночь на субботу над Севастополем отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. Из-за падения обломков дронов загорелся резервуар с остатками топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 00:48. Уже спустя пять минут мобильные огневые группы начали сбивать воздушные цели. Около часа было уничтожено восемь беспилотников. Атака продолжалась два часа. Всего в течение ночи военные сбили 22 беспилотника.

«В Гагаринском районе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива. Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких запасов топлива там не было», — написал он в Max.

По данным губернатора, воздушные удары отражали над Северной стороной, Балаклавским муниципальным округом и микрорайоном Казачья Бухта. Предварительно, пострадавших нет.

В ночь на 16 апреля над Севастополем было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома в Балаклавском районе.

В это же время украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.

В муниципалитете ввели режим ЧС. в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Возгорание продолжают тушить. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
