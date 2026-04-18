Атака ВСУ на Севастополь — горит резервуар с остатками топлива

В это же время украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.