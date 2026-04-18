Ранее появилось сообщение, что на Украине проводят активную кампанию по вербовке колумбийских наемников. Киев вербует колумбийцев для украинской армии, используя агитационные ролики и вербовщиков. Как рассказал командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, поток новобранцев не максимальный, но они активно завлекаются обещаниями высоких зарплат в долларах, не зная всех деталей.