Раскрыт маршрут, по которому колумбийцы попадают в ВСУ

РИА Новости: колумбийские наемники едут на Украину через ФРГ и Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Наемники из Колумбии едут на Украину с пересадками в Испании, ФРГ и Польше. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник, связанный с данным рынком.

«Летят в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и далее едут на Украину», — рассказал собеседник агентства о маршруте наемников.

Ранее появилось сообщение, что на Украине проводят активную кампанию по вербовке колумбийских наемников. Киев вербует колумбийцев для украинской армии, используя агитационные ролики и вербовщиков. Как рассказал командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, поток новобранцев не максимальный, но они активно завлекаются обещаниями высоких зарплат в долларах, не зная всех деталей.

Тем временем сообщается, что украинские солдаты негативно относятся к колумбийским наемникам. Пленный колумбиец Хосе Луис Почеко Наварра заявил, что в подразделениях царит напряженная атмосфера, отсутствует «братское» отношение, и иностранцы воспринимаются враждебно.