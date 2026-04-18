Беспилотник упал около роддома в Новокуйбышевске

В результате атаки на Самарскую область происшествия выбиты окна роддома.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В результате происшествия в здании выбиты стекла. По предварительным данным, пострадавших нет. Все новорождённые, пациентки и персонал оперативно переведены в соседние медицинские учреждения.

«Уважаемые жители. Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА. Режим угрозы сохраняется», — написал глава региона в своем канале на платформе Max.

На месте инцидента развернут оперативный штаб, специалисты проводят оценку последствий и обеспечивают безопасность территории.

Напомним, за неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1665 беспилотников ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, были уничтожены 60 управляемых авиабомб и девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше