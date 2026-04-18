Возле роддома в Новокуйбышевске упал вражеский беспилотник утром 18 апреля

Самарскую область 18 апреля атакуют вражеские БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

С утра 18 апреля Самарскую область атакуют вражеские беспилотники. В регионе сохраняет режим угрозы атаки.

«Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В роддоме выбило стекла, к счастью, никто не пострадал и не погиб. Пациенток и детей уже перевели в другие медицинские учреждения. На месте работает оперативный штаб.

Самарцам напоминают, что в регионе запрещено снимать фото и видео беспилотников, результатов их атаки. Если вы нашли обломки упавшего БПЛА, не подходите близко, а сразу звоните 112.

