Возле роддома в Новокуйбышевске упал вражеский беспилотник утром 18 апреля

С утра 18 апреля Самарскую область атакуют вражеские беспилотники. В регионе сохраняет режим угрозы атаки.
«Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В роддоме выбило стекла, к счастью, никто не пострадал и не погиб. Пациенток и детей уже перевели в другие медицинские учреждения. На месте работает оперативный штаб.
Самарцам напоминают, что в регионе запрещено снимать фото и видео беспилотников, результатов их атаки. Если вы нашли обломки упавшего БПЛА, не подходите близко, а сразу звоните 112.
