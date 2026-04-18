В самарском аэропорту «Курумоч» ввели ограничения

В Самарской области ввели режим «КОВЕР».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области глубокой ночью в субботу, 18 апреля, объявили об опасности атаки БПЛА. В регионе ввели временные ограничения в аэропорту, сообщают в Росавиации.

«В самарском аэропорту “Курумоч” введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указали в сообщении.

Напомним, глава региона также сообщил о введении режима «КОВЕР». Воздушное пространство пока закрыто на всех высотах. Один из беспилотников упал в непосредственной близости к родильному дому в Новокуйбышевске. К счастью, никто не пострадал. Пациенток перевели в соседнее учреждение.

