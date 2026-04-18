Более десятка дронов сбиты над территорией Ростовской области

В Ростовской области в ночь на субботу, 18 апреля, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку более десяти украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его данным, дроны были уничтожены над городами Каменск-Шахтинский и Таганрог. Кроме того, часть воздушных целей нейтрализовали над Мясниковским, Шолоховским, Миллеровским, Каменским и Милютинским районами.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены… Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор также предупредил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.
Накануне в Новокуйбышевске в Самарской области беспилотник упал рядом с роддомом, выбив стекла. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, пострадавших нет, все переведены в другие больницы. Глава региона также объявил о продолжении угрозы атак БПЛА.