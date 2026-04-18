Более десятка дронов сбиты над территорией Ростовской области

Накануне в Новокуйбышевске в Самарской области беспилотник упал рядом с роддомом, выбив стекла. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, пострадавших нет, все переведены в другие больницы. Глава региона также объявил о продолжении угрозы атак БПЛА.