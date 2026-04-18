«Он вышел последним»: Отец до конца пытался спасти 14-летнюю дочь из горящего дома в Туапсе

Стали известны подробности трагедии, разыгравшейся в Туапсе в ночь на 16 апреля. Соседи семьи, чей дом оказался разрушен в результате атаки беспилотников, рассказали о последних минутах перед тем, как здание полностью охватило пламя.
Альберт Абаджев, один из первых пришедших на помощь, вместе с другим соседом помог выбраться из огня женщине и её пятилетней дочери. Однако глава семьи отказывался покидать горящее здание, зная, что внутри осталась его старшая, 14-летняя дочь.
«Из дома уже к тому моменту все вышли, в том числе мама и бабушка. Единственное, как я узнал потом, отец еще в доме оставался. Он искал свою дочку четырнадцатилетнюю. Пытался найти, достать, но там уже, как я понял, не представлялось это возможным. Он вышел из дома последним», — рассказал Альберт Абаджев в интервью РИА Новости.
По словам очевидцев, соседи вместе с экстренными службами до самого утра вручную расчищали завалы, надеясь на чудо.
Несмотря на то что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально подтвердил гибель двух человек (14-летней девочки и взрослой девушки), на месте трагедии продолжается поисковая операция. Тело ребенка до сих пор не обнаружено. Спасатели продолжают разбирать обломки конструкций, осложненные последствиями пожара, в надежде найти останки погибшей.
Напомним, жертвами ночной атаки ВСУ по мирным кварталам Туапсе стали два человека, еще семь получили ранения различной степени тяжести. В Туапсинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Главное следственное управление Следственного комитета России квалифицировало произошедшее как акт международного терроризма. Возбуждено уголовное дело.