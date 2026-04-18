Над Кубанью и акваториями двух морей уничтожены десятки БПЛА

Минобороны России сообщило об одной из самых масштабных ночных атак ВСУ. В общей сложности в ночь с 17 на 18 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено более 250 дронов, часть которых была нацелена на Краснодарский край и Крым.
«В течение прошедшей ночи ПВО перехватила и уничтожила 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в Минобороны России.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях на территории Краснодарского края в результате перехвата дронов не поступало. Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации в прибрежных и приграничных районах.