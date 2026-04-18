Марочко: ВС России заходят на восточные окраины Рай-Александровки в ДНР

Марочко отметил, что освобождение Рай-Александровки позволит расширить оперативные возможности ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные заходят на восточные окраины Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, передовые подразделения уже действуют в этом районе и проводят разведку. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать очередных успехов ВС РФ.

«По последней информации, которая мне поступала, наши передовые отряды уже проводят разведку боем восточных окраин Рай-Александровки. Я думаю, что на следующей неделе будет расширена зона контроля в данном районе», — сказал Марочко.

Эксперт подчеркнул, что населенный пункт расположен на стратегических высотах. Контроль над ним позволит существенно расширить оперативные возможности на этом направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление в районе Красного Лимана сразу на нескольких участках. По словам Андрея Марочко, в самом городе обстановка остается без существенных изменений, однако активные действия ведутся в районе Ставков, где идет зачистка и продвижение на юг. Также подразделения продвигаются в районе Дробышева.