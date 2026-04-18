Марочко: ВС России заходят на восточные окраины Рай-Александровки в ДНР

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление в районе Красного Лимана сразу на нескольких участках. По словам Андрея Марочко, в самом городе обстановка остается без существенных изменений, однако активные действия ведутся в районе Ставков, где идет зачистка и продвижение на юг. Также подразделения продвигаются в районе Дробышева.