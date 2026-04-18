Сформированную инструкторами из США бригаду ВСУ направили под Волчанск

Подразделения штурмовой бригады «ОПФОР» направлены в район боевых действий из тыловых позиций.

Источник: Комсомольская правда

В Волчанский район Харьковской области переброшены штурмовые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), сформированные при участии американских инструкторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о подразделениях 214-й отдельной штурмовой бригады «ОПФОР», которые были направлены в район боевых действий из тыловых позиций.

Отмечается, что данная бригада была создана в 2016 году и традиционно используется на учениях в роли условного противника. Источник сообщает, что командование ВСУ задействует ее на различных участках фронта в наиболее напряженные периоды.

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий Назар Стецешин рассказал о методах воспитательной работы инструкторов ВСУ. Он заявил, что инструкторы не церемонятся с обучающимися. По его словам, инструктор 425-го отдельного штурмового полка «Скала» сломал ключицу одному из солдат за плохую работу на пристрелке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше