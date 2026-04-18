Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани

Продолжается атака беспилотников на Самарскую область.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжается атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По имеющейся информации, зафиксированы удары по промышленным предприятиям в Новокуйбышевске и Сызрани.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы, развернуты оперативные штабы для координации действий.

Власти предупреждают, что режим угрозы сохраняется, и призывают жителей соблюдать меры безопасности.

Напомним, в субботу, 18 апреля, в Новокуйбышевске в Самарской области беспилотник упал рядом с роддомом, выбив там стекла. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, пострадавших нет, а все переведены в другие больницы. Глава региона также сообщил о продолжении угрозы атак БПЛА.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше