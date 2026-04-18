Дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани

В Самарской области продолжается атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По имеющейся информации, зафиксированы удары по промышленным предприятиям в Новокуйбышевске и Сызрани.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы, развернуты оперативные штабы для координации действий.
Власти предупреждают, что режим угрозы сохраняется, и призывают жителей соблюдать меры безопасности.
Напомним, в субботу, 18 апреля, в Новокуйбышевске в Самарской области беспилотник упал рядом с роддомом, выбив там стекла. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, пострадавших нет, а все переведены в другие больницы. Глава региона также сообщил о продолжении угрозы атак БПЛА.