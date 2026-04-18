Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака на Севастополь — повреждены жилые дома и горит топливо

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Девять жилых домов и здание Севастопольского госуниверситета повреждены в Севастополе при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор.

«Никто из людей не пострадал. Дым, который видно сейчас — это догорают остатки топлива. Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких стратегических запасов там не было», — подчеркнул Развожаев.

Кроме того, зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, жилых домов и административных зданий. В частности, в здании Севастопольского госуниверситета выбито несколько окон и на территории зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

В четырех многоквартирных домах в центре города и в районе Инкермана в результате падения осколков от сбитых БПЛА повреждены четыре окна и у одного из жителей пострадала кухня.

В трех садовых товариществах из-за сбитых беспилотников повреждения получили пять частных домов и один автомобиль.

В четырех СНТ также зафиксированы падения осколков на участки, добавил губернатор.

Всего в течение ночи над Крымом и другими регионами России были уничтожены 258 украинских беспилотников.

Губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.

В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше