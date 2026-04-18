Атака на Севастополь — повреждены жилые дома и горит топливо

Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор.
«Никто из людей не пострадал. Дым, который видно сейчас — это догорают остатки топлива. Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких стратегических запасов там не было», — подчеркнул Развожаев.
Кроме того, зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, жилых домов и административных зданий. В частности, в здании Севастопольского госуниверситета выбито несколько окон и на территории зафиксировано падение обломков сбитых дронов.
В четырех многоквартирных домах в центре города и в районе Инкермана в результате падения осколков от сбитых БПЛА повреждены четыре окна и у одного из жителей пострадала кухня.
В трех садовых товариществах из-за сбитых беспилотников повреждения получили пять частных домов и один автомобиль.
В четырех СНТ также зафиксированы падения осколков на участки, добавил губернатор.
Всего в течение ночи над Крымом и другими регионами России были уничтожены 258 украинских беспилотников.
Губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.
В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.
На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.