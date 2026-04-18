В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Ранее в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность, которая впоследствии была отменена. В Минобороны сообщили, что в ночь на 18 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, цели были нейтрализованы над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, а также над рядом других регионов страны.