Пожар на нефтебазе в Тихорецке потушили

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пожар, возникший на территории нефтебазы в Тихорецке Краснодарского края из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

О возгорании на территории нефтебазы в Тихорецке оперштаб сообщал в ночь на субботу. К тушению пожара привлекались 224 человека и 56 единиц техники.

«В Тихорецке ликвидировали возгорание на территории нефтебазы. Пожар возник в ночь с 17 на 18 апреля из-за атаки БПЛА. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет», — говорится в сообщении.

