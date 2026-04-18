«В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале», — говорится в сообщение Оперштаба в Telegram-канале.
К тушению возгорания привлекают 154 человека и 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 18 апр — РИА Новости. Открытое горение на морском терминале ликвидировали в Туапсе в Краснодарском крае, сообщает Оперштаб.
