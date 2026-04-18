В «Пулково» задерживается вылет 18 рейсов

По данным пресс-службы воздушной гавани, 18 рейсов ожидают отправления с опозданием свыше двух часов, еще четыре рейса отменены.
Как уточняется в Telegram-канале аэропорта (данные на 10:00 мск), работа воздушной гавани осуществляется в штатном режиме. При этом рейсов с запасных аэродромов не ожидается.
Как передает РИА Новости, ночью Росавиация информировала о введении временных ограничений на полеты в районе «Пулково». Обслуживание рейсов, уточняло ведомство, производилось по согласованию с администрацией аэропорта. К утру ограничения были сняты, однако последствия ночных перерывов в графике привели к сбоям в расписании.
О причинах введения ограничений официально не сообщалось. Согласно данным онлайн-табло, среди задержанных — рейсы авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии», «Победа» и перевозчиков из стран СНГ.
Пассажирам рекомендовано уточнять статус вылета на сайтах авиакомпаний и в информационных стойках аэропорта.