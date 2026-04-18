В «Пулково» задерживается вылет 18 рейсов

В аэропорту «Пулково» утром в субботу зафиксированы массовые задержки вылетов.

Источник: Коммерсантъ

По данным пресс-службы воздушной гавани, 18 рейсов ожидают отправления с опозданием свыше двух часов, еще четыре рейса отменены.

Как уточняется в Telegram-канале аэропорта (данные на 10:00 мск), работа воздушной гавани осуществляется в штатном режиме. При этом рейсов с запасных аэродромов не ожидается.

Как передает РИА Новости, ночью Росавиация информировала о введении временных ограничений на полеты в районе «Пулково». Обслуживание рейсов, уточняло ведомство, производилось по согласованию с администрацией аэропорта. К утру ограничения были сняты, однако последствия ночных перерывов в графике привели к сбоям в расписании.

О причинах введения ограничений официально не сообщалось. Согласно данным онлайн-табло, среди задержанных — рейсы авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии», «Победа» и перевозчиков из стран СНГ.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус вылета на сайтах авиакомпаний и в информационных стойках аэропорта.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше