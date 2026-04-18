В Самарской области возможны перебои в работе мобильной сети

В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА в субботу, 18 апреля. Вражеские беспилотники атаковали роддом и промышленные предприятия в в регионе, об этом сообщил глава губернии Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.
В период действия угрозы возможны перебои в работе мобильного интернета. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности. Местным жителям рекомендуют соблюдать спокойствие.
На данный момент в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности.
