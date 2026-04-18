В Туапсе открыли пункт гуманитарной помощи после атаки БПЛА

После атаки беспилотников на жилой сектор Туапсе в городе организовали масштабную кампанию по поддержке пострадавших. Пункт приема гуманитарной помощи открылся на базе Молодежного центра Туапсинского района.
Несмотря на шоковое состояние после инцидента, туапсинцы проявили высокую сплоченность: поток людей, желающих помочь соседям, не иссякает с момента открытия пункта.
В пункте принимают вещи, которые жизненно необходимы людям, лишившимся крова или имущества:
- Одежду и обувь: мужскую, женскую и детскую (всех размеров);
- Предметы личной гигиены: мыло, шампуни, зубные пасты, щетки, антисептики;
- Постельные принадлежности: одеяла, подушки, комплекты белья, полотенца;
- Предметы первой необходимости.
«Жители очень активно откликнулись на призыв о помощи. Туапсинцы несут вещи целыми сумками, многие приходят семьями. Все стремятся поддержать пострадавших, показать, что они не остались один на один со своей бедой. Мы оперативно сортируем поступающую помощь, чтобы она как можно скорее дошла до адресатов», — рассказали в Молодежном центре Туапсинского района.
Координаты пункта помощи:
Адрес: г. Туапсе, Площадь Октябрьской революции, 2 (здание Молодежного центра).
Дежурный телефон для связи: