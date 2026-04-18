Ущерб родильному дому в Новокуйбышевске, нанесенный БПЛА, возместят за счет средств региона

В здании выбиты оконные блоки, есть повреждения автомобилей скорой. По словам главы региона, к восстановлению приступят сразу после отмены режима угрозы атаки БПЛА.
«Враг сегодня утром совершил бесчеловечную атаку. ВСУ пытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске, в котором находились младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и персонал. Прилет произошел в непосредственной близости от учреждения. Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения. Всех женщин сопровождают врачи, а также психологи», — сообщает Вячеслав Федорищев.
Глава региона обращает внимание, что атака беспилотников по Самарской области продолжается.
В субботу, 18 апреля, один из беспилотников упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. Также сегодня беспилотники атаковали промышленные предприятия в регионе. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал эвакуирован.