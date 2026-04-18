Волонтеры подключились к разбору завалов в Туапсе, пострадавшем от ударов БПЛА

В Туапсинском округе после ночной атаки беспилотников ВСУ 16 апреля обломки дронов повредили десятки частных домов, многоквартирные здания и социальные объекты. На помощь спасателя в разборе завалов вышли молодежные волонтеры, рассказал глава округа Сергей Бойко.

Источник: "Российская газета"

По его данным, группировка сейчас состоит из 91 человека. В районе работ портится погода, а потому принято решение в домах, где не успели заменить выбитые стекла, окна затянуть пленкой.

Кроме того, на базе Молодежного центра заработал пункт приема гуманитарной помощи. Он расположен на первом этаже Дворца культуры по адресу: ул. Октябрьской Революции, 2. Жителей просят приносить предметы первой необходимости, средства гигиены, постельное белье, а также одежду и обувь. Все собранное направят семьям, чье имущество пострадало от падения обломков. Телефон для уточнения времени работы и деталей: 8−988−405−45−02.

Режим ЧС в округе сохраняется, коммунальщики устраняют последствия. По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в Туапсе нет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГО ЧС Туапсинского округа Евгения Шевченко, в ходе разбора завалов также продолжаются поиски тела 14-летней девочки. Напомним, в результате атаки погибли два человека, еще семеро пострадали. Тело подростка найдено не было, но комната, в которой девочка находилась в момент удара, выжжена и разрушена, поэтому она была признана погибшей.

По словам Шевченко, в доме трижды перебирали завалы, но останков ребенка найти не удалось. Сейчас поиски продолжаются в лесу и в ближайших домах.

На морском терминале, где 16 апреля вспыхнул пожар, удалось ликвидировать открытое горение. По информации пресс-служба МЧС региона, к борьбе с огнем привлечены 154 человека и 49 единиц спецтехники.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше