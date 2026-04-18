В Татарстане 18 апреля спустя 10 часов отменили беспилотную опасность

В эту субботу, 18 апреля, спустя 10 часов действия режима «Беспилотная опасность» он был отменен. Напомним, в 3.54 МЧС через свое мобильное приложение сообщила жителям Татарстана о введении данного режима на территории республики. Одновременно с этим Росавиация ввела ограничения в работу аэропортов Казани и Нижнекамска, а также аэродрома Бугульмы. Вследствие чего только в столице Татарстана были задержаны несколько десятков рейсов.
Позже была объявлена угроза атаки беспилотниками на Зеленодольск. МЧС сообщила о необходимости соблюсти населением всех необходимых мер безопасности. В частности, горожане должны были покинуть улицы и укрыться в подходящем для этого места, тем кто находился дома нельзя было подходить к окнам. Спустя буквально полчаса эту угрозу отменили.