Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из роддома в Самарской области

В субботу губернатор сообщал, что в Новокуйбышевске в непосредственной близости от роддома было зафиксировано падение беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. В здании выбиты стекла, повреждены автомобили скорой помощи. Ущерб будет возмещение за счет региональных средств.
«Состояние всех женщин удовлетворительное, и детишек, которых тоже перевели, тоже все находятся в удовлетворительном состоянии», — сказал Орлов.
Глава областного минздрава уточнил, что все пациенты родильного и гинекологического отделений переведены в городскую больницу.