В Самарской области возник низовой лесной пожар из-за обломков БПЛА

В Самарской области ночью в субботу, 18 апреля, объявили опасность атаки БПЛА. Вражеские беспилотники атаковали роддом в Новокуйбышевске и промышленные предприятия. Из-за падения обломков БПЛА возник низовой лесной пожар, об этом сообщил глава Тольятти Илья Сухих.
«По моему поручению на месте развернут оперативный штаб. В ликвидации возгорания задействованы силы и средства тольяттинской службы пожаротушения», — сообщил мэр.
На данный момент пожар локализован. Ведется ликвидация очагов возгорания и проливка территории. Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров.
Узнать больше по теме
