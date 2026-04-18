Официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку на Новокуйбышевск

Глубокой ночью в субботу, 18 апреля, в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Утром вражеские беспилотники атаковали роддом в Новокуйбышевске, несколько промышленных предприятий, а также спровоцировали низовой лесной пожар в Тольятти. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вражеский режим трансформировался в международную террористическую банду, ячейку, организацию. Это уже специалисты квалифицируют как терроризм», — сообщила Мария Захарова ТАСС.
Напомним, в результате падения беспилотника вблизи роддома в учреждении выбило окна, также пострадала прилегающая территория. По предварительной информации, обошлось без жертв. Пациентов, новорожденных и персонал эвакуировали в соседние учреждения.