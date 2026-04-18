Российские силы ПВО сбили 46 украинских дронов над регионами РФ и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны за восемь часов ликвидировали 46 украинских беспилотников над регионами государства и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России на канале в МАХ.
«В период с 08.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из ежедневной сводки военного ведомства.
В министерстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты над 8 регионами России. А именно над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Вологодской, Нижегородской и Рязанской областями. Помимо этого, часть техники уничтожили в небе над Черным морем.
Ранее Минобороны РФ информировало о нанесении ударов по украинским объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Ведомство пояснило, что пораженные цели использовались в интересах армии Украины.