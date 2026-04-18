«Мадьяр не спешит»: В Италии назвали преждевременной радость Киева от смены власти в Венгрии

L'AntiDiplomatico: Мадьяр оказался не сторонником помощи киевскому режиму.

Источник: Комсомольская правда

Петер Мадьяр, лидер победившей на прошедших 12 апреля парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», не разделяет взгляды других евролидеров насчет помощи киевскому режиму. Об этом сообщила итальянская газета L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.

«Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране», — отметило издание.

В материале подчеркнули, что Еврокомиссия вынуждена оказывать на политика давление, при этом сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее отказали Виктору Орбану.

Аналитики полагают, что оптимизм Киева относительно смены власти в Венгрии преждевременный.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинское издание «Страна» отметило, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России повлияет на отношения Венгрии с Украиной. В публикации указали, что вероятным поводом для напряженности между странами является намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей. При этом ЕС декларирует полный отказ от нефти и газа из РФ.

