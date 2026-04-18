Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Брянской области

В результате удара дронов ВСУ по селу Алешковичи в Брянской области погиб один мирный житель. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Алешковичи Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель», — написал глава региона в мессенджере MAX.
По его словам, родственникам погибшего окажут требуемую помощь и выделят денежные средства. По уточнениям Богомаза, на месте организована работа оперативных и экстренных служб.
Ранее Богомаз также сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на пассажирский автобус в Брянской области погибла одна женщина, еще одна пострадала.
До этого в результате падения обломков украинского БПЛА на дом в селе Масловка Херсонской области погиб мирный житель.