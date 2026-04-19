Марочко: боями у Богуславки ВС РФ перерезают группировку ВСУ на Осколе

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Боями у Богуславки и Новоплатоновки Харьковской области российские силы перерезают группировку Вооруженных сил Украины, дислоцированную на восточном берегу реки Оскол. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Киев пытается удерживать рубежи на восточных окраинах Оскольского водохранилища. «Сейчас идут довольно серьезные боестолкновения в районах Богуславки и Новоплатновоки для того, чтобы перерезать украинскую группировку, которая в данном районе находится. В целом за восточное побережье реки Оскол довольно продолжительное время идут жаркие баталии. Противник прекрасно понимает, что взятие данных рубежей открывает для нас довольно-таки серьезные перспективы. Естественно, украинское командование пытается не допустить подобного сценария», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что освобождение населенного пункта Александровка позволило российским войскам продвигаться в направлении Оскольского водохранилища на территории соседней Харьковской области.

