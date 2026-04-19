Обломки дрона упали в районе морского порта Ейска

Фрагменты беспилотника рухнули в районе морского порта города Ейска на Кубани. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Возгораний также не зафиксировано», — говорится в сообщении.
По уточнениям оперштаба, пострадавших в результате инцидента нет.
Отмечается, что на месте уже работают оперативные и профильные службы.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 18 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили более 250 беспилотников. Часть дронов была нацелена на Краснодарский край и Крым.
Немногим ранее ВСУ дронами атаковали Туапсе. В результате вражеской атаки погибли двое несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 14 лет. Тогда же были повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом.