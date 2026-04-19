Обломки дрона упали в районе морского порта Ейска

В результате падения обломков БПЛА на Кубани никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Фрагменты беспилотника рухнули в районе морского порта города Ейска на Кубани. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Возгораний также не зафиксировано», — говорится в сообщении.

По уточнениям оперштаба, пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что на месте уже работают оперативные и профильные службы.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 18 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили более 250 беспилотников. Часть дронов была нацелена на Краснодарский край и Крым.

Немногим ранее ВСУ дронами атаковали Туапсе. В результате вражеской атаки погибли двое несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 14 лет. Тогда же были повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше