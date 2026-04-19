Министр обороны Японии Коидзуми заявил о запуске нескольких ракет КНДР

Министр обороны Японии Коидзуми рассказал, что ракеты, которые якобы запустила КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны его страны.

Источник: Аргументы и факты

КНДР утром 19 апреля якобы запустила несколько ракет, которые, предположительно, являются баллистическими, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, который находится с визитом в Австралии.

«Они уже упали. Место падения находится за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — сказал глава японского военного ведомства, которого цитирует агентство «Киодо» (Kyodo).

Коидзуми обратил внимание, что ракеты начали полёт примерно в 06:00 по местному времени (00:00 мск). Министр также добавил, что Япония будет находиться в тесном взаимодействии с Южной Кореей и США на случай непредвиденной ситуации.

Напомним, ранее южнокорейское агентство «Рёнхап» (Yonhap) проинформировало, что КНДР якобы осуществила пуск баллистической ракеты неопределённого типа. По данным журналистов, снаряд направили в сторону востока.

