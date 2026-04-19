Марочко: Киев безуспешно пытается контратаковать у Степногорска

«Если мы говорим о запорожском направлении, то здесь идут серьезные контратакующие действия со стороны украинских боевиков вдоль бывшего Каховского водохранилища. Сейчас противник пытается выбить наших военнослужащих из населенного пункта Степногорск», — сказал он.
Марочко добавил, что подразделения ВСУ также пытаются атаковать у Малой Токмачки и Терноватого. «Но вместе с тем все попытки противника оказываются тщетными», — подчеркнул собеседник агентства.
Российские военные освободили Степногорск в Запорожской области 27 декабря 2025 года.
Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Погибли 59 человек.