Марочко: Киев безуспешно пытается контратаковать у Степногорска

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины контратакуют со стороны бывшего Каховского водохранилища и пытаются выбить российские силы из Степногорска Запорожской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим о запорожском направлении, то здесь идут серьезные контратакующие действия со стороны украинских боевиков вдоль бывшего Каховского водохранилища. Сейчас противник пытается выбить наших военнослужащих из населенного пункта Степногорск», — сказал он.

Марочко добавил, что подразделения ВСУ также пытаются атаковать у Малой Токмачки и Терноватого. «Но вместе с тем все попытки противника оказываются тщетными», — подчеркнул собеседник агентства.

Российские военные освободили Степногорск в Запорожской области 27 декабря 2025 года.

Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Погибли 59 человек.