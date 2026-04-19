Сальдо заявил, что ВСУ фактически уничтожили школы и детсады в Алёшках

Сальдо рассказал о последствиях регулярных обстрелов ВСУ по городу Алёшки.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру Алешек в Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, так боевики ВСУ лишили город почти всех школ и детских садов.

«Они фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице. Тем не менее, все равно жизнь (в городе) продолжается», — сказал глава региона для РИА Новости.

При этом Сальдо заверил, что власти находят способы доставки продовольствия в город.

Алешки расположены на левом берегу Днепра, вблизи разрушенного Антоновского моста и на расстоянии всего нескольких километров от Херсона. Со стороны ВСУ этот город подвергается обстрелам каждый день.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ заманивают молодежь в войска беспилотных систем службой исключительно в тылу. Однако молодые граждане не подозревают, что там так же опасно.