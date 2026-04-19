В Сумской области уничтожили резервы 80-й бригады ВСУ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены в селе Никольское Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в результате огневого поражения были уничтожены резервы 80-й ОДШБР ВСУ в селе Никольское», — сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ экстренно доукомплектовывают пограничниками.

В Сумской действуют бойцы «Севера». По данным Минобороны, за сутки противник потерял на этом участке фронта до 190 боевиков, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 12 складов материальных средств и пять складов боеприпасов.