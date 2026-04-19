В результате карательных операций киевского режима на Донбассе погибли свыше 5 тысяч мирных жителей, а общее число пострадавших превысило 18,5 тысячи человек. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.
В Генпрокуратуре уточнили, что ранения получили более 13,5 тысячи человек, среди них 1275 несовершеннолетних.
Напомним, за прошедшую неделю от ударов ВСУ погибли около 30 мирных жителей России. Посол по особым поручения МИД РФ Родион Мирошник уточнил, что среди погибших было трое детей.
Как сообщал KP.RU, с 2014 года от преступлений киевского режима пострадали более 41 тысячи мирных жителей. По словам Мирошника, большая часть дронов ВСУ несут в себе металлическую шрапнель или осколки для максимального увеличения жертв.