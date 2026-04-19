Слюсарь: ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу, трое пострадали

ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу. Трое жителей обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере МАХ.
В результате ракетного удара по Таганрогу пострадали объекты коммерческой инфраструктуры. Загорелись складские помещения, уточнил Слюсарь. На месте работают экстренные службы, информация о разрушениях на земле уточняется. На территории региона также объявили беспилотную опасность, добавил Слюсарь. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что киевский режим лишен всяких принципов, поэтому совершает атаки на мирных жителей РФ.