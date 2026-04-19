В Ейске после падения обломков БПЛА повреждены три дома

В Ейске в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены три частных дома — в зданиях выбило окна.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее сообщалось, обломки БПЛА упали в районе морского порта в Ейске. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На местах работают оперативные и специальные службы. Возгораний после падения не зафиксировано, угрозы объектам инфраструктуры нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 апреля силы ПВО перехватили 13 беспилотников над территориями Краснодарского края, Белгородской, Курской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

